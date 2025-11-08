Današnja cena Pulseium

Današnja cena kriptovalute Pulseium (PSM) v živo je --, s spremembo 1.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PSM v USD je -- na PSM.

Kriptovaluta Pulseium je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 75,914, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.56T PSM. V zadnjih 24 urah se je PSM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PSM premaknil -0.26% v zadnji uri in -6.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pulseium (PSM)

Tržna kapitalizacija $ 75.91K$ 75.91K $ 75.91K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 75.91K$ 75.91K $ 75.91K Zaloga v obtoku 1.56T 1.56T 1.56T Skupna ponudba 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

