Današnja cena Puffverse

Današnja cena kriptovalute Puffverse (PFVS) v živo je $ 0.00323404, s spremembo 21.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PFVS v USD je $ 0.00323404 na PFVS.

Kriptovaluta Puffverse je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 379,327, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 116.62M PFVS. V zadnjih 24 urah se je PFVS trgovalo med $ 0.00265834 (najnižje) in $ 0.00395524 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.086767, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00255455.

V kratkoročni uspešnosti se je PFVS premaknil -1.05% v zadnji uri in -2.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Puffverse (PFVS)

Tržna kapitalizacija $ 379.33K$ 379.33K $ 379.33K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Zaloga v obtoku 116.62M 116.62M 116.62M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

