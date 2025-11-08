Današnja cena PSX

Današnja cena kriptovalute PSX (PSX) v živo je $ 0.00051686, s spremembo 28.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PSX v USD je $ 0.00051686 na PSX.

Kriptovaluta PSX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 516,259, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B PSX. V zadnjih 24 urah se je PSX trgovalo med $ 0.00040055 (najnižje) in $ 0.00052602 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0020021, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0002902.

V kratkoročni uspešnosti se je PSX premaknil -1.02% v zadnji uri in +29.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PSX (PSX)

Tržna kapitalizacija $ 516.26K$ 516.26K $ 516.26K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 516.26K$ 516.26K $ 516.26K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija PSX je $ 516.26K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PSX je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 516.26K.