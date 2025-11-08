Današnja cena poom

Današnja cena kriptovalute poom (POOM) v živo je $ 0.00001123, s spremembo 2.17 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POOM v USD je $ 0.00001123 na POOM.

Kriptovaluta poom je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,567.68, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 763.02M POOM. V zadnjih 24 urah se je POOM trgovalo med $ 0.00001123 (najnižje) in $ 0.00001164 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0003687, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000109.

V kratkoročni uspešnosti se je POOM premaknil 0.00% v zadnji uri in -30.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije poom (POOM)

Tržna kapitalizacija $ 8.57K$ 8.57K $ 8.57K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.57K$ 8.57K $ 8.57K Zaloga v obtoku 763.02M 763.02M 763.02M Skupna ponudba 763,023,530.64929 763,023,530.64929 763,023,530.64929

