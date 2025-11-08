Današnja cena Polypump

Današnja cena kriptovalute Polypump (POLYPUMP) v živo je $ 0.00000699, s spremembo 3.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POLYPUMP v USD je $ 0.00000699 na POLYPUMP.

Kriptovaluta Polypump je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,993.99, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B POLYPUMP. V zadnjih 24 urah se je POLYPUMP trgovalo med $ 0.00000669 (najnižje) in $ 0.0000072 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00038177, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000669.

V kratkoročni uspešnosti se je POLYPUMP premaknil +0.03% v zadnji uri in -18.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Polypump (POLYPUMP)

Tržna kapitalizacija $ 6.99K$ 6.99K $ 6.99K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.99K$ 6.99K $ 6.99K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

