Današnja cena Plan Bee

Današnja cena kriptovalute Plan Bee (PLANB) v živo je --, s spremembo 6.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PLANB v USD je -- na PLANB.

Kriptovaluta Plan Bee je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 73,115, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 990.20M PLANB. V zadnjih 24 urah se je PLANB trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PLANB premaknil -- v zadnji uri in -19.87% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Plan Bee (PLANB)

Tržna kapitalizacija $ 73.12K$ 73.12K $ 73.12K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 73.12K$ 73.12K $ 73.12K Zaloga v obtoku 990.20M 990.20M 990.20M Skupna ponudba 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089

Trenutna tržna kapitalizacija Plan Bee je $ 73.12K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PLANB je 990.20M, skupna ponudba pa znaša 990197555.5912089. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 73.12K.