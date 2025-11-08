BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Plan Bee v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija PLANB je 73,115 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PLANB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o PLANB

Informacije o ceni PLANB

Kaj je PLANB

Tokenomika PLANB

Napoved cen PLANB

Plan Bee Logotip

Plan Bee Cena (PLANB)

Nerazporejeno

Cena 1 PLANB v USD v živo:

--
----
+6.70%1D
mexc
USD
Plan Bee (PLANB) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:54:51 (UTC+8)

Današnja cena Plan Bee

Današnja cena kriptovalute Plan Bee (PLANB) v živo je --, s spremembo 6.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PLANB v USD je -- na PLANB.

Kriptovaluta Plan Bee je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 73,115, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 990.20M PLANB. V zadnjih 24 urah se je PLANB trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PLANB premaknil -- v zadnji uri in -19.87% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Plan Bee (PLANB)

$ 73.12K
$ 73.12K$ 73.12K

--
----

$ 73.12K
$ 73.12K$ 73.12K

990.20M
990.20M 990.20M

990,197,555.5912089
990,197,555.5912089 990,197,555.5912089

Trenutna tržna kapitalizacija Plan Bee je $ 73.12K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PLANB je 990.20M, skupna ponudba pa znaša 990197555.5912089. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 73.12K.

Zgodovina cene Plan Bee, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+6.71%

-19.87%

-19.87%

Zgodovina cen Plan Bee (PLANB) v USD

Danes je bila sprememba cene Plan Bee v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Plan Bee v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Plan Bee v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Plan Bee v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+6.71%
30 dni$ 0-47.01%
60 dni$ 0-62.91%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Plan Bee

Napoved cene Plan Bee (PLANB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PLANB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Plan Bee (PLANB) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Plan Bee lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Plan Bee v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PLANB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Plan Bee.

Kaj je Plan Bee (PLANB)

For many of us, it has often felt as though there was never truly a “Plan A.” Plan Bee, launched on the Abstract chain, was created to give our community a meaningful “Plan B” while shining a light on the critical role bees play in sustaining global ecosystems. Bees are essential to biodiversity, agriculture, and the balance of nature, yet their populations face ongoing threats. This project goes beyond raising awareness—it will actively partner with local bee farms to support real-world pollination efforts, cultivate honey, and make these products available to our community. Together, we can celebrate innovation on-chain while protecting one of the planet’s most vital species. The world needs bees, and it needs a Plan Bee.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Plan Bee

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Plan Bee?
Če bi kriptovaluta Plan Bee rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Plan Bee.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:54:51 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Plan Bee (PLANB)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

