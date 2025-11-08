Današnja cena Pinealon

Današnja cena kriptovalute Pinealon (PNL) v živo je $ 0.00003186, s spremembo 12.82 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PNL v USD je $ 0.00003186 na PNL.

Kriptovaluta Pinealon je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 31,922, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.71M PNL. V zadnjih 24 urah se je PNL trgovalo med $ 0.0000282 (najnižje) in $ 0.00003277 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00044206, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002694.

V kratkoročni uspešnosti se je PNL premaknil -0.42% v zadnji uri in -9.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pinealon (PNL)

Tržna kapitalizacija $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K Zaloga v obtoku 999.71M 999.71M 999.71M Skupna ponudba 999,706,666.019517 999,706,666.019517 999,706,666.019517

Trenutna tržna kapitalizacija Pinealon je $ 31.92K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PNL je 999.71M, skupna ponudba pa znaša 999706666.019517. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.92K.