Današnja cena Photon

Današnja cena kriptovalute Photon (PHOTON) v živo je $ 0.248381, s spremembo 3.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PHOTON v USD je $ 0.248381 na PHOTON.

Kriptovaluta Photon je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 445,017, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.79M PHOTON. V zadnjih 24 urah se je PHOTON trgovalo med $ 0.240513 (najnižje) in $ 0.259921 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.679355, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03011794.

V kratkoročni uspešnosti se je PHOTON premaknil +0.01% v zadnji uri in -20.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Photon (PHOTON)

Tržna kapitalizacija $ 445.02K$ 445.02K $ 445.02K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Zaloga v obtoku 1.79M 1.79M 1.79M Skupna ponudba 8,967,492.0 8,967,492.0 8,967,492.0

Trenutna tržna kapitalizacija Photon je $ 445.02K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PHOTON je 1.79M, skupna ponudba pa znaša 8967492.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.23M.