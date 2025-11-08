Današnja cena PepeNode

Današnja cena kriptovalute PepeNode (PEPENODE) v živo je --, s spremembo 6.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PEPENODE v USD je -- na PEPENODE.

Kriptovaluta PepeNode je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,063,419, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69B PEPENODE. V zadnjih 24 urah se je PEPENODE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PEPENODE premaknil -0.40% v zadnji uri in -5.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PepeNode (PEPENODE)

Tržna kapitalizacija $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Zaloga v obtoku 420.69B 420.69B 420.69B Skupna ponudba 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

