Današnja cena Peengu

Današnja cena kriptovalute Peengu (PEENGU) v živo je --, s spremembo 1.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PEENGU v USD je -- na PEENGU.

Kriptovaluta Peengu je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 35,066, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 985.87M PEENGU. V zadnjih 24 urah se je PEENGU trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PEENGU premaknil -0.37% v zadnji uri in -21.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Peengu (PEENGU)

Tržna kapitalizacija $ 35.07K$ 35.07K $ 35.07K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 35.07K$ 35.07K $ 35.07K Zaloga v obtoku 985.87M 985.87M 985.87M Skupna ponudba 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742

