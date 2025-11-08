Današnja cena PathOS

Današnja cena kriptovalute PathOS (PATHOS) v živo je --, s spremembo 8.29 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PATHOS v USD je -- na PATHOS.

Kriptovaluta PathOS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,280.99, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 21.00M PATHOS. V zadnjih 24 urah se je PATHOS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00473122, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PATHOS premaknil -- v zadnji uri in -27.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PathOS (PATHOS)

Tržna kapitalizacija $ 10.28K$ 10.28K $ 10.28K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.28K$ 10.28K $ 10.28K Zaloga v obtoku 21.00M 21.00M 21.00M Skupna ponudba 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija PathOS je $ 10.28K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PATHOS je 21.00M, skupna ponudba pa znaša 21000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.28K.