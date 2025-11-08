Današnja cena Orbitt Token

Današnja cena kriptovalute Orbitt Token (ORBT) v živo je $ 0.080429, s spremembo 4.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ORBT v USD je $ 0.080429 na ORBT.

Kriptovaluta Orbitt Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,199,637, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 14.94M ORBT. V zadnjih 24 urah se je ORBT trgovalo med $ 0.075099 (najnižje) in $ 0.082427 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.694947, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00138494.

V kratkoročni uspešnosti se je ORBT premaknil +0.25% v zadnji uri in -17.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Orbitt Token (ORBT)

Tržna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Zaloga v obtoku 14.94M 14.94M 14.94M Skupna ponudba 19,999,616.89577021 19,999,616.89577021 19,999,616.89577021

