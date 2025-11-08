Današnja cena Oneoneone

Današnja cena kriptovalute Oneoneone (SN111) v živo je $ 0.691173, s spremembo 6.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SN111 v USD je $ 0.691173 na SN111.

Kriptovaluta Oneoneone je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,131,845, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.65M SN111. V zadnjih 24 urah se je SN111 trgovalo med $ 0.636357 (najnižje) in $ 0.750596 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.028, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.326681.

V kratkoročni uspešnosti se je SN111 premaknil -0.77% v zadnji uri in -30.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Oneoneone (SN111)

Tržna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Zaloga v obtoku 1.65M 1.65M 1.65M Skupna ponudba 1,648,003.866995928 1,648,003.866995928 1,648,003.866995928

Trenutna tržna kapitalizacija Oneoneone je $ 1.13M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SN111 je 1.65M, skupna ponudba pa znaša 1648003.866995928. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.13M.