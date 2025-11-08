Današnja cena Nya

Današnja cena kriptovalute Nya (NYA) v živo je --, s spremembo 6.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NYA v USD je -- na NYA.

Kriptovaluta Nya je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,899,545, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 36.77T NYA. V zadnjih 24 urah se je NYA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NYA premaknil +0.92% v zadnji uri in -9.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nya (NYA)

