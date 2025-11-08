Današnja cena Norm

Današnja cena kriptovalute Norm (NORM) v živo je --, s spremembo 17.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NORM v USD je -- na NORM.

Kriptovaluta Norm je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 104,049, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00B NORM. V zadnjih 24 urah se je NORM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NORM premaknil +0.20% v zadnji uri in -17.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Norm (NORM)

Tržna kapitalizacija $ 104.05K$ 104.05K $ 104.05K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 104.05K$ 104.05K $ 104.05K Zaloga v obtoku 10.00B 10.00B 10.00B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

