Današnja cena NIKY

Današnja cena kriptovalute NIKY (NIKY) v živo je $ 0.00068845, s spremembo 1.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NIKY v USD je $ 0.00068845 na NIKY.

Kriptovaluta NIKY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 688,223, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.67M NIKY. V zadnjih 24 urah se je NIKY trgovalo med $ 0.00065638 (najnižje) in $ 0.00068845 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00202952, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00054155.

V kratkoročni uspešnosti se je NIKY premaknil -- v zadnji uri in -17.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije NIKY (NIKY)

Tržna kapitalizacija $ 688.22K$ 688.22K $ 688.22K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 688.22K$ 688.22K $ 688.22K Zaloga v obtoku 999.67M 999.67M 999.67M Skupna ponudba 999,674,170.499302 999,674,170.499302 999,674,170.499302

