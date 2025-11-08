NETWORKCITIES Cena (CITIES)
Današnja cena kriptovalute NETWORKCITIES (CITIES) v živo je --, s spremembo 10.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CITIES v USD je -- na CITIES.
Kriptovaluta NETWORKCITIES je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 288,678, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.95M CITIES. V zadnjih 24 urah se je CITIES trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00196208, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je CITIES premaknil +4.23% v zadnji uri in -27.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija NETWORKCITIES je $ 288.68K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CITIES je 999.95M, skupna ponudba pa znaša 999953262.5074646. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 288.68K.
+4.23%
+10.39%
-27.78%
-27.78%
Danes je bila sprememba cene NETWORKCITIES v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene NETWORKCITIES v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene NETWORKCITIES v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene NETWORKCITIES v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+10.39%
|30 dni
|$ 0
|-57.65%
|60 dni
|$ 0
|-5.68%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena NETWORKCITIES lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
This is the Network Cities coin. Network Cities is a social city builder game.
The first city‑builder where your X network literally powers your metropolis.
BUILD 🏗️ Lay out homes, factories & infrastructure that unlock real‑time growth. Essential‑service dependencies keep upgrades strategic.
TRADE 🤝 Use in‑game marketplaces & guild contracts to swap resources with friends and followers; future phases add supply‑demand markets, futures & direct purchases.
GROW 🌱 Every new citizen is someone from your X graph. Share a city screenshot, tag a friend, and they appear as a happy resident, boosting both cities’ yields.
Roadmap • Phase 1 – Foundation: core build/upgrade loop, resource gifting, simple progression. • Phase 2 – Social Expansion: network‑wide trading hubs, specialized guilds, collaborative megaprojects. • Phase 3 – Advanced Ecosystem: full social economy with futures, tokenized assets, & city DAOs. 👷♂️ Built by Anshul Dhawan (ex‑Zynga (poker), Glu(Electronic Arts)) with 15 yrs in game & AI product leadership.
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.