Današnja cena NETWORKCITIES

Današnja cena kriptovalute NETWORKCITIES (CITIES) v živo je --, s spremembo 10.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CITIES v USD je -- na CITIES.

Kriptovaluta NETWORKCITIES je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 288,678, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.95M CITIES. V zadnjih 24 urah se je CITIES trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00196208, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CITIES premaknil +4.23% v zadnji uri in -27.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije NETWORKCITIES (CITIES)

Tržna kapitalizacija $ 288.68K$ 288.68K $ 288.68K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 288.68K$ 288.68K $ 288.68K Zaloga v obtoku 999.95M 999.95M 999.95M Skupna ponudba 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646

Trenutna tržna kapitalizacija NETWORKCITIES je $ 288.68K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CITIES je 999.95M, skupna ponudba pa znaša 999953262.5074646. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 288.68K.