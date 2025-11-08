Današnja cena Moonsama

Današnja cena kriptovalute Moonsama (SAMA) v živo je $ 0.00246508, s spremembo 4.31 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SAMA v USD je $ 0.00246508 na SAMA.

Kriptovaluta Moonsama je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,837,463, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 745.50M SAMA. V zadnjih 24 urah se je SAMA trgovalo med $ 0.0020442 (najnižje) in $ 0.00246625 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.072871, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00180914.

V kratkoročni uspešnosti se je SAMA premaknil +13.24% v zadnji uri in +0.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Moonsama (SAMA)

Tržna kapitalizacija $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Zaloga v obtoku 745.50M 745.50M 745.50M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Moonsama je $ 1.84M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SAMA je 745.50M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.46M.