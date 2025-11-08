Današnja cena Mooncat

Današnja cena kriptovalute Mooncat (MOONCAT) v živo je $ 0.0010002, s spremembo 3.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MOONCAT v USD je $ 0.0010002 na MOONCAT.

Kriptovaluta Mooncat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,000,094, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.90M MOONCAT. V zadnjih 24 urah se je MOONCAT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0.00112563 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00888346, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MOONCAT premaknil +0.27% v zadnji uri in -44.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mooncat (MOONCAT)

Tržne informacije Mooncat (MOONCAT)

Tržna kapitalizacija $ 1.00M
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.00M
Zaloga v obtoku 999.90M
Skupna ponudba 999,898,003.666281

