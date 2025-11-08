Današnja cena Moolah

Današnja cena kriptovalute Moolah (MOOLAH) v živo je $ 0.00373594, s spremembo 3.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MOOLAH v USD je $ 0.00373594 na MOOLAH.

Kriptovaluta Moolah je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,738,001, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B MOOLAH. V zadnjih 24 urah se je MOOLAH trgovalo med $ 0.00373594 (najnižje) in $ 0.00407853 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01318652, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0034949.

V kratkoročni uspešnosti se je MOOLAH premaknil -2.41% v zadnji uri in -69.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Moolah (MOOLAH)

Tržna kapitalizacija $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Moolah je $ 3.74M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MOOLAH je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.74M.