Današnja cena Moo

Današnja cena kriptovalute Moo (MOO) v živo je --, s spremembo 5.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MOO v USD je -- na MOO.

Kriptovaluta Moo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 132,079, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 348.95T MOO. V zadnjih 24 urah se je MOO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MOO premaknil -0.36% v zadnji uri in -13.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Moo (MOO)

Tržna kapitalizacija $ 132.08K$ 132.08K $ 132.08K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 158.97K$ 158.97K $ 158.97K Zaloga v obtoku 348.95T 348.95T 348.95T Skupna ponudba 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Moo je $ 132.08K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MOO je 348.95T, skupna ponudba pa znaša 420000000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 158.97K.