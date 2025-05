Kaj je monKEYS (MONKEYS)

MonKEYS ($MONKEYS) is a next-generation memecoin designed for seamless transactions within metaverse and augmented reality ecosystems. It aims to integrate Web3 technologies with immersive digital experiences. By incorporating gamification and community-driven incentives, it enhances user engagement and interaction in virtual worlds. The project positions itself as more than just a token, aspiring to be a universal digital currency. MonKEYS emphasizes limitless future possibilities within the evolving digital landscape.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir monKEYS (MONKEYS) Uradna spletna stran