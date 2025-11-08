Današnja cena MITCH

Današnja cena kriptovalute MITCH (IDRAWLINE) v živo je --, s spremembo 2.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IDRAWLINE v USD je -- na IDRAWLINE.

Kriptovaluta MITCH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 538,939, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M IDRAWLINE. V zadnjih 24 urah se je IDRAWLINE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03880398, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je IDRAWLINE premaknil +0.51% v zadnji uri in -23.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MITCH (IDRAWLINE)

Tržna kapitalizacija $ 538.94K$ 538.94K $ 538.94K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 538.94K$ 538.94K $ 538.94K Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,999,922.888952 999,999,922.888952 999,999,922.888952

Trenutna tržna kapitalizacija MITCH je $ 538.94K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba IDRAWLINE je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999922.888952. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 538.94K.