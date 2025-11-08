Današnja cena Mintify

Današnja cena kriptovalute Mintify (MINT) v živo je $ 0.00273823, s spremembo 44.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MINT v USD je $ 0.00273823 na MINT.

Kriptovaluta Mintify je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,349,961, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 493.00M MINT. V zadnjih 24 urah se je MINT trgovalo med $ 0.00114151 (najnižje) in $ 0.00499557 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.059905, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MINT premaknil +43.83% v zadnji uri in +147.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mintify (MINT)

Tržna kapitalizacija $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Zaloga v obtoku 493.00M 493.00M 493.00M Skupna ponudba 999,995,219.8248124 999,995,219.8248124 999,995,219.8248124

Trenutna tržna kapitalizacija Mintify je $ 1.35M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MINT je 493.00M, skupna ponudba pa znaša 999995219.8248124. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.74M.