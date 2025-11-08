BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Mint Blockchain v živo je 0.00258359 USD. Tržna kapitalizacija MINT je 506,959 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MINT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Mint Blockchain Cena (MINT)

Cena 1 MINT v USD v živo:

$0.00257721
-1.10%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
Mint Blockchain (MINT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:07:37 (UTC+8)

Današnja cena Mint Blockchain

Današnja cena kriptovalute Mint Blockchain (MINT) v živo je $ 0.00258359, s spremembo 0.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MINT v USD je $ 0.00258359 na MINT.

Kriptovaluta Mint Blockchain je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 506,959, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 195.95M MINT. V zadnjih 24 urah se je MINT trgovalo med $ 0.00256495 (najnižje) in $ 0.00271413 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.079854, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00144984.

V kratkoročni uspešnosti se je MINT premaknil -1.41% v zadnji uri in -4.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mint Blockchain (MINT)

$ 506.96K
--
$ 2.59M
195.95M
999,999,999.5153956
Trenutna tržna kapitalizacija Mint Blockchain je $ 506.96K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MINT je 195.95M, skupna ponudba pa znaša 999999999.5153956. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.59M.

Zgodovina cene Mint Blockchain, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00256495
24H Nizka
$ 0.00271413
24H Visoka

$ 0.00256495
$ 0.00271413
$ 0.079854
$ 0.00144984
-1.41%

-0.95%

-4.84%

-4.84%

Zgodovina cen Mint Blockchain (MINT) v USD

Danes je bila sprememba cene Mint Blockchain v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Mint Blockchain v USD $ -0.0003127324.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Mint Blockchain v USD $ +0.0008829227.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Mint Blockchain v USD $ -0.005656231004109013.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.95%
30 dni$ -0.0003127324-12.10%
60 dni$ +0.0008829227+34.17%
90 dni$ -0.005656231004109013-68.64%

Napoved cene za kriptovaluto Mint Blockchain

Napoved cene Mint Blockchain (MINT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MINT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Mint Blockchain (MINT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Mint Blockchain lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Mint Blockchain v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MINT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Mint Blockchain.

Kaj je Mint Blockchain (MINT)

Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.

Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.

The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.

Mint Blockchain’s Vision & Mission:

Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Mint Blockchain

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Mint Blockchain?
Če bi kriptovaluta Mint Blockchain rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Mint Blockchain.
Pomembne panožne novosti Mint Blockchain (MINT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Mint Blockchain

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.