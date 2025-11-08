Današnja cena Mint Blockchain

Današnja cena kriptovalute Mint Blockchain (MINT) v živo je $ 0.00258359, s spremembo 0.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MINT v USD je $ 0.00258359 na MINT.

Kriptovaluta Mint Blockchain je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 506,959, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 195.95M MINT. V zadnjih 24 urah se je MINT trgovalo med $ 0.00256495 (najnižje) in $ 0.00271413 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.079854, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00144984.

V kratkoročni uspešnosti se je MINT premaknil -1.41% v zadnji uri in -4.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mint Blockchain (MINT)

Tržna kapitalizacija $ 506.96K$ 506.96K $ 506.96K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Zaloga v obtoku 195.95M 195.95M 195.95M Skupna ponudba 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

Trenutna tržna kapitalizacija Mint Blockchain je $ 506.96K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MINT je 195.95M, skupna ponudba pa znaša 999999999.5153956. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.59M.