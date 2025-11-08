Mint Blockchain Cena (MINT)
Današnja cena kriptovalute Mint Blockchain (MINT) v živo je $ 0.00258359, s spremembo 0.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MINT v USD je $ 0.00258359 na MINT.
Kriptovaluta Mint Blockchain je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 506,959, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 195.95M MINT. V zadnjih 24 urah se je MINT trgovalo med $ 0.00256495 (najnižje) in $ 0.00271413 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.079854, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00144984.
V kratkoročni uspešnosti se je MINT premaknil -1.41% v zadnji uri in -4.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Mint Blockchain je $ 506.96K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MINT je 195.95M, skupna ponudba pa znaša 999999999.5153956. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.59M.
-1.41%
-0.95%
-4.84%
-4.84%
Danes je bila sprememba cene Mint Blockchain v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Mint Blockchain v USD $ -0.0003127324.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Mint Blockchain v USD $ +0.0008829227.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Mint Blockchain v USD $ -0.005656231004109013.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|-0.95%
|30 dni
|$ -0.0003127324
|-12.10%
|60 dni
|$ +0.0008829227
|+34.17%
|90 dni
|$ -0.005656231004109013
|-68.64%
Leta 2040 bi cena Mint Blockchain lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.
Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.
The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.
Mint Blockchain’s Vision & Mission:
Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
