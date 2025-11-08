Današnja cena Mike

Današnja cena kriptovalute Mike (MIKE) v živo je $ 0.00001829, s spremembo 5.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MIKE v USD je $ 0.00001829 na MIKE.

Kriptovaluta Mike je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,285.51, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B MIKE. V zadnjih 24 urah se je MIKE trgovalo med $ 0.00001739 (najnižje) in $ 0.00001864 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00013531, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001292.

V kratkoročni uspešnosti se je MIKE premaknil -0.31% v zadnji uri in +10.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mike (MIKE)

Tržna kapitalizacija $ 18.29K$ 18.29K $ 18.29K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 18.29K$ 18.29K $ 18.29K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Mike je $ 18.29K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MIKE je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 18.29K.