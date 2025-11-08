Današnja cena MightFly

Današnja cena kriptovalute MightFly (MIGHTFLY) v živo je --, s spremembo 0.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MIGHTFLY v USD je -- na MIGHTFLY.

Kriptovaluta MightFly je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15,626.6, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.85M MIGHTFLY. V zadnjih 24 urah se je MIGHTFLY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00586293, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MIGHTFLY premaknil -- v zadnji uri in -11.56% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MightFly (MIGHTFLY)

Tržna kapitalizacija $ 15.63K$ 15.63K $ 15.63K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.63K$ 15.63K $ 15.63K Zaloga v obtoku 999.85M 999.85M 999.85M Skupna ponudba 999,850,489.370445 999,850,489.370445 999,850,489.370445

