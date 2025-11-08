Današnja cena Midas mHYPER

Današnja cena kriptovalute Midas mHYPER (MHYPER) v živo je $ 1.051, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MHYPER v USD je $ 1.051 na MHYPER.

Kriptovaluta Midas mHYPER je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 95,704,686, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 91.05M MHYPER. V zadnjih 24 urah se je MHYPER trgovalo med $ 1.05 (najnižje) in $ 1.051 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.051, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.024.

V kratkoročni uspešnosti se je MHYPER premaknil 0.00% v zadnji uri in +0.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Midas mHYPER (MHYPER)

Tržna kapitalizacija $ 95.70M$ 95.70M $ 95.70M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 95.70M$ 95.70M $ 95.70M Zaloga v obtoku 91.05M 91.05M 91.05M Skupna ponudba 91,052,532.80984086 91,052,532.80984086 91,052,532.80984086

