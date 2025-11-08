Današnja cena kriptovalute Midas mHYPER v živo je 1.051 USD. Tržna kapitalizacija MHYPER je 95,704,686 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MHYPER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Midas mHYPER v živo je 1.051 USD. Tržna kapitalizacija MHYPER je 95,704,686 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MHYPER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Midas mHYPER (MHYPER) v živo je $ 1.051, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MHYPER v USD je $ 1.051 na MHYPER.
Kriptovaluta Midas mHYPER je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 95,704,686, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 91.05M MHYPER. V zadnjih 24 urah se je MHYPER trgovalo med $ 1.05 (najnižje) in $ 1.051 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.051, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.024.
V kratkoročni uspešnosti se je MHYPER premaknil 0.00% v zadnji uri in +0.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Midas mHYPER (MHYPER)
$ 95.70M
$ 95.70M$ 95.70M
--
----
$ 95.70M
$ 95.70M$ 95.70M
91.05M
91.05M 91.05M
91,052,532.80984086
91,052,532.80984086 91,052,532.80984086
Trenutna tržna kapitalizacija Midas mHYPER je $ 95.70M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MHYPER je 91.05M, skupna ponudba pa znaša 91052532.80984086. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 95.70M.
Zgodovina cene Midas mHYPER, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.05
$ 1.05$ 1.05
24H Nizka
$ 1.051
$ 1.051$ 1.051
24H Visoka
$ 1.05
$ 1.05$ 1.05
$ 1.051
$ 1.051$ 1.051
$ 1.051
$ 1.051$ 1.051
$ 1.024
$ 1.024$ 1.024
0.00%
+0.10%
+0.19%
+0.19%
Zgodovina cen Midas mHYPER (MHYPER) v USD
Danes je bila sprememba cene Midas mHYPER v USD $ +0.00102853. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Midas mHYPER v USD $ +0.0127324446. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Midas mHYPER v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Midas mHYPER v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00102853
+0.10%
30 dni
$ +0.0127324446
+1.21%
60 dni
$ 0
--
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Midas mHYPER
Napoved cene Midas mHYPER (MHYPER) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MHYPER v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Midas mHYPER (MHYPER) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Midas mHYPER lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Midas mHYPER v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MHYPER za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Midas mHYPER.
Kaj je Midas mHYPER (MHYPER)
mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.
mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Midas mHYPER
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Midas mHYPER?
Če bi kriptovaluta Midas mHYPER rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Midas mHYPER.
Koliko je kriptovaluta Midas mHYPER vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Midas mHYPER je $ 1.051. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Midas mHYPER še vedno dobra naložba?
Midas mHYPER ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MHYPER, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Midas mHYPER?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Midas mHYPER v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Midas mHYPER?
Cena kriptovalute MHYPER se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Midas mHYPER v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MHYPER.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Midas mHYPER?
Na ceno MHYPER vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,584.52
+1.77%
ETH
3,450.43
+4.63%
SOL
160.79
+3.46%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1599
+6.14%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MHYPER na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MHYPER/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Midas mHYPER gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Midas mHYPER letos rasla?
Cena kriptovalute Midas mHYPER bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Midas mHYPER (MHYPER).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:16:56 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Midas mHYPER (MHYPER)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.