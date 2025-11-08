Današnja cena MICROWAVED

Današnja cena kriptovalute MICROWAVED (MICROWAVED) v živo je $ 0.00001617, s spremembo 1.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MICROWAVED v USD je $ 0.00001617 na MICROWAVED.

Kriptovaluta MICROWAVED je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 16,166.42, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.78M MICROWAVED. V zadnjih 24 urah se je MICROWAVED trgovalo med $ 0.00001622 (najnižje) in $ 0.00001679 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00064694, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001507.

V kratkoročni uspešnosti se je MICROWAVED premaknil -0.81% v zadnji uri in -21.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MICROWAVED (MICROWAVED)

Tržna kapitalizacija $ 16.17K$ 16.17K $ 16.17K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.17K$ 16.17K $ 16.17K Zaloga v obtoku 999.78M 999.78M 999.78M Skupna ponudba 999,778,964.444735 999,778,964.444735 999,778,964.444735

Trenutna tržna kapitalizacija MICROWAVED je $ 16.17K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MICROWAVED je 999.78M, skupna ponudba pa znaša 999778964.444735. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.17K.