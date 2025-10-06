Informacije o ceni MEMECYCLE (MEMECYCLE) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0 $ 0 $ 0 24H Nizka $ 0 $ 0 $ 0 24H Visoka 24H Nizka $ 0$ 0 $ 0 24H Visoka $ 0$ 0 $ 0 Najvišja vseh časov $ 0.00005918$ 0.00005918 $ 0.00005918 Najnižja cena $ 0.0000092$ 0.0000092 $ 0.0000092 Sprememba cene (1H) -- Sprememba cene (1D) -- Sprememba cene (7D) +13.34% Sprememba cene (7D) +13.34%

Cena MEMECYCLE (MEMECYCLE) v realnem času je $0.00001104. V zadnjih 24 urah se je MEMECYCLE trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena MEMECYCLE v vseh časov je $ 0.00005918, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.0000092.

Kratkoročna uspešnost MEMECYCLE se je v zadnji uri spremenila za --, v 24 urah -- in v 7 dneh +13.34%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije MEMECYCLE (MEMECYCLE)

Tržna kapitalizacija $ 11.03K$ 11.03K $ 11.03K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.03K$ 11.03K $ 11.03K Zaloga v obtoku 998.82M 998.82M 998.82M Skupna ponudba 998,817,194.741951 998,817,194.741951 998,817,194.741951

Trenutna tržna kapitalizacija MEMECYCLE je $ 11.03K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEMECYCLE je 998.82M, skupna ponudba pa znaša 998817194.741951. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.03K.