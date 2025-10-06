Današnja cena MEMECYCLE v živo je 0.00001104 USD. Spremljajte posodobitve cen MEMECYCLE v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen MEMECYCLE.Današnja cena MEMECYCLE v živo je 0.00001104 USD. Spremljajte posodobitve cen MEMECYCLE v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen MEMECYCLE.

MEMECYCLE Cena (MEMECYCLE)

Nerazporejeno

Cena 1 MEMECYCLE v USD v živo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
MEMECYCLE (MEMECYCLE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:45:56 (UTC+8)

Informacije o ceni MEMECYCLE (MEMECYCLE) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00005918
$ 0.00005918$ 0.00005918

$ 0.0000092
$ 0.0000092$ 0.0000092

--

--

+13.34%

+13.34%

Cena MEMECYCLE (MEMECYCLE) v realnem času je $0.00001104. V zadnjih 24 urah se je MEMECYCLE trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena MEMECYCLE v vseh časov je $ 0.00005918, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.0000092.

Kratkoročna uspešnost MEMECYCLE se je v zadnji uri spremenila za --, v 24 urah -- in v 7 dneh +13.34%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije MEMECYCLE (MEMECYCLE)

$ 11.03K
$ 11.03K$ 11.03K

--
----

$ 11.03K
$ 11.03K$ 11.03K

998.82M
998.82M 998.82M

998,817,194.741951
998,817,194.741951 998,817,194.741951

Trenutna tržna kapitalizacija MEMECYCLE je $ 11.03K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEMECYCLE je 998.82M, skupna ponudba pa znaša 998817194.741951. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.03K.

Zgodovina cen MEMECYCLE (MEMECYCLE) v USD

Danes je bila sprememba cene MEMECYCLE v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene MEMECYCLE v USD $ -0.0000006571.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene MEMECYCLE v USD $ -0.0000000621.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene MEMECYCLE v USD $ -0.00001354599852518461.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ -0.0000006571-5.95%
60 dni$ -0.0000000621-0.56%
90 dni$ -0.00001354599852518461-55.09%

Kaj je MEMECYCLE (MEMECYCLE)

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir MEMECYCLE (MEMECYCLE)

Uradna spletna stran

Napoved cene MEMECYCLE (USD)

Koliko bo MEMECYCLE (MEMECYCLE) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v MEMECYCLE (MEMECYCLE) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za MEMECYCLE.

Preverite napoved cene MEMECYCLE zdaj!

MEMECYCLE v lokalne valute

Tokenomika MEMECYCLE (MEMECYCLE)

Z razumevanjem tokenomike MEMECYCLE (MEMECYCLE) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko MEMECYCLE zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o MEMECYCLE (MEMECYCLE)

Koliko je danes vreden MEMECYCLE (MEMECYCLE)?
Cena MEMECYCLE v živo v USD je 0.00001104 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena MEMECYCLE v USD?
Trenutna cena MEMECYCLE v USD je $ 0.00001104. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe MEMECYCLE?
Tržna kapitalizacija za MEMECYCLE je $ 11.03K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok MEMECYCLE?
Razpoložljivi obtok MEMECYCLE je 998.82M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini MEMECYCLE?
MEMECYCLE je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.00005918 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena MEMECYCLE vseh časov (ATL)?
MEMECYCLE vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.0000092 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja MEMECYCLE?
24-urni volumen trgovanja v živo za MEMECYCLE je -- USD.
Bo MEMECYCLE zrasel?
Cena MEMECYCLE se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen MEMECYCLE.
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.