Današnja cena MEDXT

Današnja cena kriptovalute MEDXT (MEDXT) v živo je $ 0.00165715, s spremembo 9.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEDXT v USD je $ 0.00165715 na MEDXT.

Kriptovaluta MEDXT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 34,524,789, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 20.85B MEDXT. V zadnjih 24 urah se je MEDXT trgovalo med $ 0.00150664 (najnižje) in $ 0.00168427 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00342141, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MEDXT premaknil +0.45% v zadnji uri in +8.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MEDXT (MEDXT)

Tržna kapitalizacija $ 34.52M$ 34.52M $ 34.52M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 41.38M$ 41.38M $ 41.38M Zaloga v obtoku 20.85B 20.85B 20.85B Skupna ponudba 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija MEDXT je $ 34.52M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEDXT je 20.85B, skupna ponudba pa znaša 24997400000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 41.38M.