Današnja cena MAX

Današnja cena kriptovalute MAX (MAX) v živo je $ 0.00087755, s spremembo 1.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAX v USD je $ 0.00087755 na MAX.

Kriptovaluta MAX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 877,265, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.67M MAX. V zadnjih 24 urah se je MAX trgovalo med $ 0.00084543 (najnižje) in $ 0.00093276 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.207775, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00084543.

V kratkoročni uspešnosti se je MAX premaknil -2.32% v zadnji uri in -19.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MAX (MAX)

Tržna kapitalizacija $ 877.27K$ 877.27K $ 877.27K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 877.27K$ 877.27K $ 877.27K Zaloga v obtoku 999.67M 999.67M 999.67M Skupna ponudba 999,671,407.766269 999,671,407.766269 999,671,407.766269

Trenutna tržna kapitalizacija MAX je $ 877.27K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MAX je 999.67M, skupna ponudba pa znaša 999671407.766269. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 877.27K.