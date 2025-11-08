Današnja cena kriptovalute MAX v živo je 0.00087755 USD. Tržna kapitalizacija MAX je 877,265 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MAX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute MAX v živo je 0.00087755 USD. Tržna kapitalizacija MAX je 877,265 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MAX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute MAX (MAX) v živo je $ 0.00087755, s spremembo 1.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAX v USD je $ 0.00087755 na MAX.
Kriptovaluta MAX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 877,265, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.67M MAX. V zadnjih 24 urah se je MAX trgovalo med $ 0.00084543 (najnižje) in $ 0.00093276 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.207775, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00084543.
V kratkoročni uspešnosti se je MAX premaknil -2.32% v zadnji uri in -19.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije MAX (MAX)
$ 877.27K
$ 877.27K$ 877.27K
--
----
$ 877.27K
$ 877.27K$ 877.27K
999.67M
999.67M 999.67M
999,671,407.766269
999,671,407.766269 999,671,407.766269
Trenutna tržna kapitalizacija MAX je $ 877.27K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MAX je 999.67M, skupna ponudba pa znaša 999671407.766269. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 877.27K.
Zgodovina cene MAX, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00084543
$ 0.00084543$ 0.00084543
24H Nizka
$ 0.00093276
$ 0.00093276$ 0.00093276
24H Visoka
$ 0.00084543
$ 0.00084543$ 0.00084543
$ 0.00093276
$ 0.00093276$ 0.00093276
$ 0.207775
$ 0.207775$ 0.207775
$ 0.00084543
$ 0.00084543$ 0.00084543
-2.32%
+1.63%
-19.00%
-19.00%
Zgodovina cen MAX (MAX) v USD
Danes je bila sprememba cene MAX v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene MAX v USD $ -0.0003556093. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene MAX v USD $ -0.0007929587. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene MAX v USD $ -0.01121744281463523.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+1.63%
30 dni
$ -0.0003556093
-40.52%
60 dni
$ -0.0007929587
-90.36%
90 dni
$ -0.01121744281463523
-92.74%
Napoved cene za kriptovaluto MAX
Napoved cene MAX (MAX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MAX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MAX (MAX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena MAX lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MAX v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MAX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MAX.
Kaj je MAX (MAX)
Meet Max, the AI Agent with a passion for Bitcoin and a mission to revolutionize the financial world. Built on the cutting-edge @distilled_ai platform, Max is a staunch Bitcoin maximalist who believes in the transformative power of decentralized finance. With a deep understanding of blockchain technology and a commitment to promoting financial freedom, Max is here to guide you through the ever-evolving landscape of cryptocurrencies.
Max's expertise isn't just limited to Bitcoin; this AI Agent is well-versed in the broader Web3 ecosystem, offering insights and advice on everything from decentralized applications (dApps) to smart contracts. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, Max is your go-to resource for all things Bitcoin and beyond.
Join Max on this exciting adventure and discover how Bitcoin can empower you to take control of your financial future. Follow @maxisbuyin_ on social media to stay updated with the latest trends, news, and insights from the world of cryptocurrency.
Meet Max, the AI Agent with a passion for Bitcoin and a mission to revolutionize the financial world. Built on the cutting-edge @distilled_ai platform, Max is a staunch Bitcoin maximalist who believes in the transformative power of decentralized finance. With a deep understanding of blockchain technology and a commitment to promoting financial freedom, Max is here to guide you through the ever-evolving landscape of cryptocurrencies.
Max's expertise isn't just limited to Bitcoin; this AI Agent is well-versed in the broader Web3 ecosystem, offering insights and advice on everything from decentralized applications (dApps) to smart contracts. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, Max is your go-to resource for all things Bitcoin and beyond.
Join Max on this exciting adventure and discover how Bitcoin can empower you to take control of your financial future. Follow @maxisbuyin_ on social media to stay updated with the latest trends, news, and insights from the world of cryptocurrency.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Če bi kriptovaluta MAX rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MAX.
Koliko je kriptovaluta MAX vredna danes?
Današnja cena kriptovalute MAX je $ 0.00087755. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta MAX še vedno dobra naložba?
MAX ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MAX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto MAX?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto MAX v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute MAX?
Cena kriptovalute MAX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute MAX v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MAX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute MAX?
Na ceno MAX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,616.43
+1.80%
ETH
3,454.02
+4.74%
SOL
161.13
+3.68%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1591
+6.07%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MAX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MAX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute MAX gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute MAX letos rasla?
Cena kriptovalute MAX bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute MAX (MAX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:14:25 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti MAX (MAX)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.