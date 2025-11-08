Današnja cena Mashida

Današnja cena kriptovalute Mashida (MSHD) v živo je $ 0.01029985, s spremembo 1.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MSHD v USD je $ 0.01029985 na MSHD.

Kriptovaluta Mashida je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 102,935,829, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00B MSHD. V zadnjih 24 urah se je MSHD trgovalo med $ 0.0098612 (najnižje) in $ 0.01043408 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02299756, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0057113.

V kratkoročni uspešnosti se je MSHD premaknil +0.31% v zadnji uri in -25.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mashida (MSHD)

Tržna kapitalizacija $ 102.94M$ 102.94M $ 102.94M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 102.94M$ 102.94M $ 102.94M Zaloga v obtoku 10.00B 10.00B 10.00B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

