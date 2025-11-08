Današnja cena Mars Protocol

Današnja cena kriptovalute Mars Protocol (MARS) v živo je $ 0.01268037, s spremembo 1.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MARS v USD je $ 0.01268037 na MARS.

Kriptovaluta Mars Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,378,437, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 266.47M MARS. V zadnjih 24 urah se je MARS trgovalo med $ 0.00315938 (najnižje) in $ 0.02074896 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.512804, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000015.

V kratkoročni uspešnosti se je MARS premaknil +84.01% v zadnji uri in -13.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mars Protocol (MARS)

Tržna kapitalizacija $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.80M$ 5.80M $ 5.80M Zaloga v obtoku 266.47M 266.47M 266.47M Skupna ponudba 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

Trenutna tržna kapitalizacija Mars Protocol je $ 3.38M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MARS je 266.47M, skupna ponudba pa znaša 457083938.78. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.80M.