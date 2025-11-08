Današnja cena Mantis

Današnja cena kriptovalute Mantis (SN123) v živo je $ 2.61, s spremembo 6.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SN123 v USD je $ 2.61 na SN123.

Kriptovaluta Mantis je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,727,135, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.81M SN123. V zadnjih 24 urah se je SN123 trgovalo med $ 2.29 (najnižje) in $ 2.83 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 7.36, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.84.

V kratkoročni uspešnosti se je SN123 premaknil -0.02% v zadnji uri in -30.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mantis (SN123)

Tržna kapitalizacija $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M Zaloga v obtoku 1.81M 1.81M 1.81M Skupna ponudba 1,808,538.095416456 1,808,538.095416456 1,808,538.095416456

