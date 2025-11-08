Današnja cena Mambo

Današnja cena kriptovalute Mambo (MAMBO) v živo je --, s spremembo 7.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAMBO v USD je -- na MAMBO.

Kriptovaluta Mambo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 36,975, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00T MAMBO. V zadnjih 24 urah se je MAMBO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MAMBO premaknil -0.12% v zadnji uri in -8.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Mambo (MAMBO)

Tržna kapitalizacija $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Zaloga v obtoku 1.00T 1.00T 1.00T Skupna ponudba 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Mambo je $ 36.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MAMBO je 1.00T, skupna ponudba pa znaša 1000000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 36.98K.