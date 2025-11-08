Današnja cena MacroHard

Današnja cena kriptovalute MacroHard (MHRD) v živo je $ 0.00151404, s spremembo 4.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MHRD v USD je $ 0.00151404 na MHRD.

Kriptovaluta MacroHard je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,514,037, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B MHRD. V zadnjih 24 urah se je MHRD trgovalo med $ 0.00140947 (najnižje) in $ 0.00158617 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.057629, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MHRD premaknil -0.76% v zadnji uri in -20.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MacroHard (MHRD)

Tržna kapitalizacija $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija MacroHard je $ 1.51M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MHRD je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.51M.