Današnja cena Lybra

Današnja cena kriptovalute Lybra (LBR) v živo je $ 0.00624223, s spremembo 13.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LBR v USD je $ 0.00624223 na LBR.

Kriptovaluta Lybra je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 260,881, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 41.80M LBR. V zadnjih 24 urah se je LBR trgovalo med $ 0.00550187 (najnižje) in $ 0.00710019 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4.48, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00547746.

V kratkoročni uspešnosti se je LBR premaknil -0.00% v zadnji uri in -29.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Lybra (LBR)

Tržna kapitalizacija $ 260.88K$ 260.88K $ 260.88K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 608.32K$ 608.32K $ 608.32K Zaloga v obtoku 41.80M 41.80M 41.80M Skupna ponudba 97,473,451.94910626 97,473,451.94910626 97,473,451.94910626

