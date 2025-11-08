BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Lybra v živo je 0.00624223 USD. Tržna kapitalizacija LBR je 260,881 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LBR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o LBR

Informacije o ceni LBR

Kaj je LBR

Bela knjiga LBR

Uradna spletna stran LBR

Tokenomika LBR

Napoved cen LBR

Lybra Logotip

Lybra Cena (LBR)

Cena 1 LBR v USD v živo:

$0.00622676
$0.00622676
+12.30%1D
Lybra (LBR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:06:11 (UTC+8)

Današnja cena Lybra

Današnja cena kriptovalute Lybra (LBR) v živo je $ 0.00624223, s spremembo 13.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LBR v USD je $ 0.00624223 na LBR.

Kriptovaluta Lybra je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 260,881, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 41.80M LBR. V zadnjih 24 urah se je LBR trgovalo med $ 0.00550187 (najnižje) in $ 0.00710019 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4.48, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00547746.

V kratkoročni uspešnosti se je LBR premaknil -0.00% v zadnji uri in -29.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Lybra (LBR)

$ 260.88K
$ 260.88K

--
--

$ 608.32K
$ 608.32K

41.80M
41.80M

97,473,451.94910626
97,473,451.94910626

Trenutna tržna kapitalizacija Lybra je $ 260.88K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LBR je 41.80M, skupna ponudba pa znaša 97473451.94910626. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 608.32K.

Zgodovina cene Lybra, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00550187
$ 0.00550187
24H Nizka
$ 0.00710019
$ 0.00710019
24H Visoka

$ 0.00550187
$ 0.00550187

$ 0.00710019
$ 0.00710019

$ 4.48
$ 4.48

$ 0.00547746
$ 0.00547746

-0.00%

+13.46%

-29.42%

-29.42%

Zgodovina cen Lybra (LBR) v USD

Danes je bila sprememba cene Lybra v USD $ +0.00074036.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Lybra v USD $ -0.0029352163.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Lybra v USD $ -0.0040419163.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Lybra v USD $ -0.019705048781364946.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00074036+13.46%
30 dni$ -0.0029352163-47.02%
60 dni$ -0.0040419163-64.75%
90 dni$ -0.019705048781364946-75.94%

Napoved cene za kriptovaluto Lybra

Napoved cene Lybra (LBR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LBR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Lybra (LBR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Lybra lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Lybra v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LBR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Lybra.

Kaj je Lybra (LBR)

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.

eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.

A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.

eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Lybra

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Lybra?
Če bi kriptovaluta Lybra rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Lybra.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:06:11 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Lybra (LBR)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Lybra

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.8095

$0.000024700

$0.27101

$1.645

$0.19938

