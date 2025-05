Kaj je Lucha (LUCHA)

Luchadores.io is an upcoming play to earn auto battler where you can fight it out against other players Lucha Libre style! Just like the Luchador NFTs themselves, the gameplay mechanics will be 100% onchain so these Luchas can battle for as long as the blockchain stands.

Vir Lucha (LUCHA) Uradna spletna stran