Današnja cena kriptovalute Loud (LOUD) v živo je $ 0.00180627, s spremembo 12.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LOUD v USD je $ 0.00180627 na LOUD.

Kriptovaluta Loud je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,888,995, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.90M LOUD. V zadnjih 24 urah se je LOUD trgovalo med $ 0.0012918 (najnižje) in $ 0.00188918 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01678074, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LOUD premaknil +3.03% v zadnji uri in +37.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Loud (LOUD)

Tržna kapitalizacija $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Zaloga v obtoku 999.90M 999.90M 999.90M Skupna ponudba 999,901,759.464383 999,901,759.464383 999,901,759.464383

