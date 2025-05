Kaj je Longcat (LONG)

Inspired by Longcat, one of the internet’s most iconic and beloved memes, famous for its seemingly infinite length and global recognition, $LONG embraces the humor and creativity that made Longcat a cultural phenomenon. Known as one of the most popular and searched cat memes ever, Longcat is more than just a really long cat—it’s a symbol of how a simple idea can bring people together. $LONG transforms this legendary meme into a dynamic crypto project, uniting the meme community under one growing, shared vision.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Longcat (LONG) Uradna spletna stran