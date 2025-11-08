Današnja cena Liquidy

Današnja cena kriptovalute Liquidy (LQDY) v živo je $ 0.101932, s spremembo 1.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LQDY v USD je $ 0.101932 na LQDY.

Kriptovaluta Liquidy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 663,370, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.51M LQDY. V zadnjih 24 urah se je LQDY trgovalo med $ 0.102086 (najnižje) in $ 0.103766 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.167274, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.096437.

V kratkoročni uspešnosti se je LQDY premaknil -1.76% v zadnji uri in -2.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Liquidy (LQDY)

Tržna kapitalizacija $ 663.37K$ 663.37K $ 663.37K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.19M$ 10.19M $ 10.19M Zaloga v obtoku 6.51M 6.51M 6.51M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Liquidy je $ 663.37K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LQDY je 6.51M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.19M.