LIMITUS Cena (LMT)
Današnja cena kriptovalute LIMITUS (LMT) v živo je --, s spremembo 3.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LMT v USD je -- na LMT.
Kriptovaluta LIMITUS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 67,095, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 660.29M LMT. V zadnjih 24 urah se je LMT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.245166, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je LMT premaknil -0.82% v zadnji uri in -24.72% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija LIMITUS je $ 67.10K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LMT je 660.29M, skupna ponudba pa znaša 660289840.514004. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 67.10K.
-0.82%
+3.16%
-24.72%
-24.72%
Danes je bila sprememba cene LIMITUS v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene LIMITUS v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene LIMITUS v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene LIMITUS v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+3.16%
|30 dni
|$ 0
|-86.10%
|60 dni
|$ 0
|-91.56%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena LIMITUS lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Autonomous tech for the connected future.
LIMITUS is not just another automation tool, it’s a consumer-first platform designed to unify and elevate digital experiences. Whether you’re a trader optimizing multi-chain strategies, a professional streamlining workflows, or someone simplifying personal tasks, LIMITUS brings everything together into a single, intuitive interface. From managing DeFi portfolios to automating emails, scheduling, and commerce, LIMITUS bridges Web3 and Web2, turning fragmented processes into effortless flows.
The DeFi ecosystem highlights this need. Today, traders face scattered transaction histories, fragmented liquidity data, and siloed sentiment analysis. LIMITUS eliminates these inefficiencies, not only aggregating data but also synthesizing, contextualizing, and executing it in real-time. Advanced AI tools like fine-tuned Large Language Models (LLMs) and Retrieval-Augmented Generation (RAG) enable LIMITUS to continuously analyze and act on market trends, wallet activity, and yield opportunities.
While some analytical platforms attempt to aggregate data, they often fail to deliver actionable insights or facilitate seamless execution. These tools provide raw metrics but cannot synthesize data into meaningful strategies or automate complex decisions. LIMITUS goes beyond mere aggregation by consolidating transaction histories, liquidity metrics, and sentiment indices into a single, actionable dashboard. Furthermore, it automates decision-making and execution, allowing users to effortlessly act on insights without being bogged down by manual processes—streamlining workflows and enabling faster, smarter trading decisions.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC
Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu
Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.