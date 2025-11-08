BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute LIMITUS v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija LMT je 67,095 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LMT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute LIMITUS v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija LMT je 67,095 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LMT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o LMT

Informacije o ceni LMT

Kaj je LMT

Bela knjiga LMT

Uradna spletna stran LMT

Tokenomika LMT

Napoved cen LMT

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

LIMITUS Logotip

LIMITUS Cena (LMT)

Nerazporejeno

Cena 1 LMT v USD v živo:

$0.00010157
$0.00010157$0.00010157
+3.10%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
LIMITUS (LMT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:04:27 (UTC+8)

Današnja cena LIMITUS

Današnja cena kriptovalute LIMITUS (LMT) v živo je --, s spremembo 3.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LMT v USD je -- na LMT.

Kriptovaluta LIMITUS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 67,095, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 660.29M LMT. V zadnjih 24 urah se je LMT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.245166, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LMT premaknil -0.82% v zadnji uri in -24.72% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije LIMITUS (LMT)

$ 67.10K
$ 67.10K$ 67.10K

--
----

$ 67.10K
$ 67.10K$ 67.10K

660.29M
660.29M 660.29M

660,289,840.514004
660,289,840.514004 660,289,840.514004

Trenutna tržna kapitalizacija LIMITUS je $ 67.10K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LMT je 660.29M, skupna ponudba pa znaša 660289840.514004. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 67.10K.

Zgodovina cene LIMITUS, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.245166
$ 0.245166$ 0.245166

$ 0
$ 0$ 0

-0.82%

+3.16%

-24.72%

-24.72%

Zgodovina cen LIMITUS (LMT) v USD

Danes je bila sprememba cene LIMITUS v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene LIMITUS v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene LIMITUS v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene LIMITUS v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+3.16%
30 dni$ 0-86.10%
60 dni$ 0-91.56%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto LIMITUS

Napoved cene LIMITUS (LMT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LMT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen LIMITUS (LMT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena LIMITUS lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute LIMITUS v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LMT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute LIMITUS.

Kaj je LIMITUS (LMT)

Autonomous tech for the connected future.

LIMITUS is not just another automation tool, it’s a consumer-first platform designed to unify and elevate digital experiences. Whether you’re a trader optimizing multi-chain strategies, a professional streamlining workflows, or someone simplifying personal tasks, LIMITUS brings everything together into a single, intuitive interface. From managing DeFi portfolios to automating emails, scheduling, and commerce, LIMITUS bridges Web3 and Web2, turning fragmented processes into effortless flows.

The DeFi ecosystem highlights this need. Today, traders face scattered transaction histories, fragmented liquidity data, and siloed sentiment analysis. LIMITUS eliminates these inefficiencies, not only aggregating data but also synthesizing, contextualizing, and executing it in real-time. Advanced AI tools like fine-tuned Large Language Models (LLMs) and Retrieval-Augmented Generation (RAG) enable LIMITUS to continuously analyze and act on market trends, wallet activity, and yield opportunities.

While some analytical platforms attempt to aggregate data, they often fail to deliver actionable insights or facilitate seamless execution. These tools provide raw metrics but cannot synthesize data into meaningful strategies or automate complex decisions. LIMITUS goes beyond mere aggregation by consolidating transaction histories, liquidity metrics, and sentiment indices into a single, actionable dashboard. Furthermore, it automates decision-making and execution, allowing users to effortlessly act on insights without being bogged down by manual processes—streamlining workflows and enabling faster, smarter trading decisions.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o LIMITUS

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta LIMITUS?
Če bi kriptovaluta LIMITUS rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute LIMITUS.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:04:27 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti LIMITUS (LMT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti LIMITUS

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.7800
$0.7800$0.7800

+1,460.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000023858
$0.000023858$0.000023858

+297.63%

Flux

Flux

FLUX

$0.27366
$0.27366$0.27366

+150.30%

0G

0G

0G

$1.641
$1.641$1.641

+57.18%

Humanity

Humanity

H

$0.19950
$0.19950$0.19950

+40.27%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.