Današnja cena LILLY

Današnja cena kriptovalute LILLY ($LILLY) v živo je --, s spremembo 4.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $LILLY v USD je -- na $LILLY.

Kriptovaluta LILLY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 195,144, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B $LILLY. V zadnjih 24 urah se je $LILLY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00100833, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je $LILLY premaknil -1.46% v zadnji uri in -17.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije LILLY ($LILLY)

Tržna kapitalizacija $ 195.14K$ 195.14K $ 195.14K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 195.14K$ 195.14K $ 195.14K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

