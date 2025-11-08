Današnja cena Lightspeed

Današnja cena kriptovalute Lightspeed (SPEED) v živo je --, s spremembo 9.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPEED v USD je -- na SPEED.

Kriptovaluta Lightspeed je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 132,282, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 257.57M SPEED. V zadnjih 24 urah se je SPEED trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00236018, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SPEED premaknil -3.95% v zadnji uri in +24.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Lightspeed (SPEED)

Tržna kapitalizacija $ 132.28K$ 132.28K $ 132.28K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 153.97K$ 153.97K $ 153.97K Zaloga v obtoku 257.57M 257.57M 257.57M Skupna ponudba 299,792,458.0 299,792,458.0 299,792,458.0

