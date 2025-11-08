Današnja cena Libra

Današnja cena kriptovalute Libra (LIBRA) v živo je $ 0.01040431, s spremembo 2.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LIBRA v USD je $ 0.01040431 na LIBRA.

Kriptovaluta Libra je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,667,881, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 256.42M LIBRA. V zadnjih 24 urah se je LIBRA trgovalo med $ 0.00910168 (najnižje) in $ 0.01050096 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.752851, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00708354.

V kratkoročni uspešnosti se je LIBRA premaknil -0.08% v zadnji uri in +11.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Libra (LIBRA)

Tržna kapitalizacija $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.40M$ 10.40M $ 10.40M Zaloga v obtoku 256.42M 256.42M 256.42M Skupna ponudba 999,989,180.177858 999,989,180.177858 999,989,180.177858

Trenutna tržna kapitalizacija Libra je $ 2.67M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LIBRA je 256.42M, skupna ponudba pa znaša 999989180.177858. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.40M.