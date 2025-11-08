Današnja cena LEO

Današnja cena kriptovalute LEO (LEO) v živo je $ 0.00005797, s spremembo 2.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LEO v USD je $ 0.00005797 na LEO.

Kriptovaluta LEO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 546,032, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.50B LEO. V zadnjih 24 urah se je LEO trgovalo med $ 0.0000559 (najnižje) in $ 0.00006082 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00313429, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00004165.

V kratkoročni uspešnosti se je LEO premaknil -1.45% v zadnji uri in -24.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije LEO (LEO)

Tržna kapitalizacija $ 546.03K$ 546.03K $ 546.03K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 574.77K$ 574.77K $ 574.77K Zaloga v obtoku 9.50B 9.50B 9.50B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

