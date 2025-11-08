Današnja cena LeemonHead

Današnja cena kriptovalute LeemonHead (LEEMON) v živo je $ 0.00014242, s spremembo 9.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LEEMON v USD je $ 0.00014242 na LEEMON.

Kriptovaluta LeemonHead je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 142,257, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B LEEMON. V zadnjih 24 urah se je LEEMON trgovalo med $ 0.00012782 (najnižje) in $ 0.00014506 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00025495, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00012583.

V kratkoročni uspešnosti se je LEEMON premaknil +0.20% v zadnji uri in -11.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije LeemonHead (LEEMON)

Tržna kapitalizacija $ 142.26K$ 142.26K $ 142.26K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 142.26K$ 142.26K $ 142.26K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija LeemonHead je $ 142.26K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LEEMON je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 142.26K.