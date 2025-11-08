Današnja cena LAD

Današnja cena kriptovalute LAD (LAD) v živo je $ 0.00001787, s spremembo 2.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LAD v USD je $ 0.00001787 na LAD.

Kriptovaluta LAD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 17,872.46, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B LAD. V zadnjih 24 urah se je LAD trgovalo med $ 0.00001734 (najnižje) in $ 0.00001904 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00042021, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001355.

V kratkoročni uspešnosti se je LAD premaknil -2.02% v zadnji uri in -22.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije LAD (LAD)

Tržna kapitalizacija $ 17.87K$ 17.87K $ 17.87K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 17.87K$ 17.87K $ 17.87K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija LAD je $ 17.87K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LAD je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.87K.