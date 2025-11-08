Današnja cena kolscan

Današnja cena kriptovalute kolscan (KOLSCAN) v živo je --, s spremembo 17.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KOLSCAN v USD je -- na KOLSCAN.

Kriptovaluta kolscan je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 359,911, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 965.28M KOLSCAN. V zadnjih 24 urah se je KOLSCAN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0057757, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je KOLSCAN premaknil -0.92% v zadnji uri in -19.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije kolscan (KOLSCAN)

Tržna kapitalizacija $ 359.91K$ 359.91K $ 359.91K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 359.91K$ 359.91K $ 359.91K Zaloga v obtoku 965.28M 965.28M 965.28M Skupna ponudba 965,280,452.109585 965,280,452.109585 965,280,452.109585

